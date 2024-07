In der Hemminger Bahnhofstraße wird ein geparkter Renault beschädigt. Vom Verursacher oder der Verursacherin fehlt jede Spur. Die Polizei ist dankbar für Hinweise zum Geschehen.

Marius Venturini 17.07.2024 - 10:28 Uhr

Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag bei einer Unfallflucht in Hemmingen zurückgelassen. Zwischen 6.10 Uhr und 12.15 Uhr war ein Renault in der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung in die Fronstraße am Straßenrand geparkt. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug laut Polizeibericht offenbar gegen das Heck des Renault und machte sich anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.