Die Verlängerung des Kurzarbeitergelds wackelt: Gewerkschaftsbund und IG Metall mahnen mehr Tempo der Bundesregierung an und heben Schuldige hervor.
11.12.2025 - 14:05 Uhr
Das Vorhaben der Bundesregierung, die auf 24 Monate verlängerte Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds (KUG) bis Ende 2026 zu ermöglichen und damit den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, ist plötzlich wieder in Frage gestellt. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch – entgegen der Absichtserklärung nach dem Koalitionsausschuss Ende November – keinen Beschluss dazu gefasst.