Dass die SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga mithalten kann, hat sie in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Nun hat der Aufsteiger mit dem 28:28 gegen die TSV Hannover-Burgdorf auch den ersten Heimpunkt eingefahren.

Jürgen Frey 16.11.2024 - 21:20 Uhr

Was für eine dramatische Crunchtime in der Ege-Trans-Arena: Beim 28:28 (15:15) zwischen der SG BBM Bietigheim und der TSV Hannover-Burgdorf hatten beide Handball-Bundesligisten mehrfach die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Aufgrund einer 27:25-Führung war die SG BBM sechs Minuten vor Schluss näher dran am Sieg, andererseits hatte Hannover Sekunden vor Schluss noch einmal den Ball – ohne zu treffen.