Ungewollte Kinderlosigkeit Wenn der Kinderwunsch per E-Mail platzt
Magdalena und Thomas Knöller aus Tübingen kämpften jahrelang mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Wie sie den Schmerz überwanden und warum das Thema immer noch ein Tabu ist.
„Und, wann ist es endlich so weit?“ Diese Frage bekommen Paare ab einem bestimmten Alter oft zu hören. Sie zielt darauf ab, wann sie gedenken, sich fortzupflanzen. Meistens ist sie lieb gemeint. Und doch kann sie verletzen.