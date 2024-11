Joachim Herzel stellt in Ludwigsburg aus ausrangierten Lattenrosten Möbel her. Nun flatterte ihm die Kündigung ins Haus. Doch Herzel will nicht aufgeben.

Christian Kempf 07.11.2024 - 20:45 Uhr

Es ist faszinierend, was Joachim Herzel in seiner kleinen Werkstatt in der Alten Mühle in Poppenweiler alles aus ausrangierten Lattenrosten zusammenschraubt: Hocker, Stühle, Tische und einiges andere mehr. Jedes Stück ein Unikat, das man bei ihm kaufen kann. Doch damit wird bald Schluss sein, zumindest in seinem bisherigen Domizil. Unvermittelt sei ihm gekündigt worden, sagt Herzel. Bis Ende Februar müsse er Hammer, Feilen und Sägen zusammenpacken und die Werkstatt räumen.