Eine Ausstellung im Naturparkzentrum in Murrhardt erzählt von einer Grenze, die Europa einst teilte – und heute verbindet.
08.08.2025 - 11:04 Uhr
Mit einer neuen Ausstellung im Naturparkzentrum Murrhardt erinnert der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald an ein weltgeschichtliches Denkmal: den Obergermanisch-Raetischen Limes. Wie der Naturpark mitteilt, wird die Schau „Der Limes – eine Grenze, die verbindet“ am 14. August 2025 um 18 Uhr eröffnet – mit einem Vortrag von Christian Schweizer vom Carl-Schweizer-Museum.