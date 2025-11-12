Ein Frachtflugzeug startet von Aserbaidschan und stürzt auf dem Weg in die Türkei ab. Rettungsteams können keinen der Insassen lebend bergen.

dpa 12.11.2025 - 07:07 Uhr

Ankara - Bei dem Absturz eines türkischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist die gesamte Besatzung ums Leben gekommen. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Morgen Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu noch nicht geklärt.