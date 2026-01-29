Eine riskante nächtliche Schlittenfahrt endet für zwei junge Männer in Polen dramatisch. Was die Polizei zu dem Unfallhergang mitteilt.
Warschau - Ein 22-jähriger Mann ist in Polen ums Leben gekommen, als er sich gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann auf einem Schlitten von einem Auto ziehen ließ. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur PAP sagte. Der 21-Jährige wurde dagegen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.