Nach einem Lenkfehler landet ein Bus in der Seine. Rettungskräfte und Ruderer bergen die Insassen – die Fahrschülerin, die den Bus steuerte, wird in Polizeigewahrsam genommen.
30.04.2026 - 16:34 Uhr
Juvisy-sur-Orge - Bei einem spektakulären Unfall im Pariser Vorort Juvisy-sur-Orge hat ein Linienbus ein geparktes Auto am Ufer der Seine gerammt und ist in den Fluss gestürzt und versunken. Die Gemeinde dankte den Rettungskräften und Ersthelfern, die die vier Insassen ohne große Schrammen aus dem Wasser bargen.