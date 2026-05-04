Südlich von Neapel verabschiedet sich ein 71 Jahre alter Tourist für eine Kajaktour von seiner Frau. Er kehrt nicht mehr lebend zurück.
04.05.2026 - 10:55 Uhr
Neapel - Bei einer Paddel-Tour in Süditalien ist ein 71 Jahre alter deutscher Urlauber ertrunken. Die Leiche des Mannes wurde in einem umgekippten Kajak in der Nähe der Kleinstadt Capaccio Paestum südlich von Neapel gefunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vermutet wird, dass der Urlauber auf dem Fluss Capodifiume mit seinem Kajak kenterte, eingeklemmt wurde und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.