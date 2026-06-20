Nördlich von London stoßen zwei Züge mitten in der Rush Hour aufeinander. Ein Mensch stirbt, fast 100 weitere werden zum Teil schwer verletzt. Etliche Rettungswagen sind im Einsatz.
20.06.2026 - 04:12 Uhr
Bedford - Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen nördlich von London ist ein Mensch ums Leben gekommen. 89 Menschen wurden verletzt, 33 davon schwer bis sehr schwer, wie die Rettungsdienste mitteilten. Mehr als 20 Rettungswagen sowie sechs Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Angaben der Gewerkschaft RMT zufolge handelt es sich bei dem Toten um den Zugführer von einem der Züge.