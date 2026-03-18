Ein Video soll zeigen, wie eine Gondel einen schneebedeckten Hang hinabstürzt. Was bisher über den Vorfall im abgelegenen Skigebiet bekannt ist.

dpa 18.03.2026 - 13:04 Uhr

Engelberg - In einem Schweizer Skigebiet ist eine Gondel abgestürzt. Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen, die das Gebiet Engelberg bedienen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei sei vor Ort. Die Polizei des Kantons Nidwalden bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen. Die Zeitung "Blick" hatte zuerst über das Unglück berichtet.