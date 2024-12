Zwei Unfälle im Rems-Murr-Kreis: In Remshalden prallte ein Autofahrer gegen eine Betonmauer, in Rudersberg kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer Schwerverletzten. Beide Unfälle führten zu erheblichem Sachschaden.

fro 10.12.2024 - 16:56 Uhr

In Remshalden ist am Montagabend ein 61-jähriger Autofahrer in der Alfred-Klingele-Straße gegen eine Betonmauer geprallt, nachdem er aufgrund eines plötzlichen medizinischen Problems die Kontrolle über seinen Fiat verloren hatte. Der hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden hingegen ist beträchtlich: Die Polizei beziffert ihn mit etwa 25 000 Euro.