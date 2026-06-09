In Esslingen haben am Montag gleich zwei Autofahrer Kinder auf dem Fahrrad angefahren und verletzt. Ein 12-Jähriger wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Melanie Csernak 09.06.2026 - 14:33 Uhr

Zu gleich zwei Unfällen mit radfahrenden Kindern ist es am Montag in Esslingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte ein 64-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr von der Ausfahrt eines Einkaufszentrums nach rechts in die Weilstraße einbiegen und übersah dabei einen von rechts auf dem Gehweg heranfahrenden Zehnjährigen auf einem Fahrrad. Bei der Kollision wurde der Junge laut Polizei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um ihn. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt mehrere hundert Euro.