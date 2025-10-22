Zwei Unfälle, zwei Verletzte, 63 000 Euro Schaden: In Fellbach kracht es binnen Stunden gleich doppelt. Besonders ein Frontalzusammenstoß wirft Fragen auf – die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem lautem Knall endete am Dienstagmittag ein riskantes Fahrmanöver auf der Eisenbahnstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Ein 20-jähriger VW-Fahrer krachte dort gegen 13 Uhr frontal in den Citroën einer 60-Jährigen, die gerade von der Ringstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Der junge Mann soll laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erlitten beide Fahrer nur leichte Verletzungen. Dennoch: Die Schäden an den Fahrzeugen summieren sich auf rund 50 000 Euro. Abschleppwagen mussten beide Autos von der Kreuzung entfernen.

Wer sah den Unfall in der Eisenbahnstraße?

Unklar bleibt bislang, wie genau es zu dem Zusammenstoß kam. Um den Unfallhergang vollständig zu rekonstruieren, bittet das Polizeirevier Fellbach nun um Hinweise von Augenzeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich unter 07 11/577 20 melden.

Auffahrunfall auf der B 14: Stau nach Blechschaden

Zwei Stunden später, gegen 15.30 Uhr, krachte es erneut – diesmal auf der B 14 zwischen Stuttgart und Fellbach. Ein 36-jähriger Hyundai-Fahrer übersah offenbar, dass die Fahrerin eines Mercedes bremste und fuhr auf das Fahrzeug der 40-jährigen Frau auf.

Auch hier gab es eine Leichtverletzte, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt. Der Schaden liegt bei rund 13 000 Euro. Die linke Spur der Bundesstraße musste wegen des Unfalls zeitweise gesperrt werden. Der Feierabendverkehr staute sich deswegen kilometerweit zurück.