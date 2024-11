Ein 21-Jähriger ist Samstagnacht durch Gemmrigheim und Kirchheim am Neckar geradelt – wobei er einen Schaden von gut 10 000 Euro hinterließ. Dabei ließ er sich auch nicht davon beeindrucken, dass Zeugen einen der Unfälle beobachtet hatten.

Julia Amrhein 04.11.2024 - 11:33 Uhr

