Die Kaufland-Kreuzung bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg) produziert Tote. Der Fahrlehrer Marc Männer wirft den Behörden vor, zu wenig dagegen zu tun.
11.10.2025 - 18:00 Uhr
Nach dem Tod eines Motorradfahrers mehren sich die Stimmen für eine bessere Sicherung der Kaufland-Kreuzung bei Steinheim. Hat die Verkehrsschau mit Vertretern des Landratsamtes Ludwigsburg, der Kommunen Steinheim und Murr sowie der Polizei versagt? Der Fahrlehrer Marc Männer wirft den Behörden vor, die eigentlichen Probleme nicht zu sehen: „Sie leisten hier nur Stückwerk.“