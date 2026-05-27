Ein zerstörtes Rad, Trümmerteile, Polizei: In Dinslaken werden drei Kinder - vermutlich auf dem Schulweg - von einem Auto erfasst. Ein Kind stirbt im Krankenhaus.
27.05.2026 - 14:53 Uhr
Dinslaken (dpa/lnw) - Eine 47 Jahre alte Frau ist in Dinslaken in der Nähe einer Schule mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Kinder angefahren. Zwei der zwölfjährigen Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, eines davon starb im Krankenhaus an den schweren Verletzungen. Das dritte Kind wurde leicht verletzt. Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs - vermutlich auf dem Weg zur Schule.