Brennender Bus, unklare Opferzahl: In Kerzers herrscht Ausnahmezustand. Augenzeugen teilen schockierende Bilder in sozialen Medien.

Kerzers - In der Schweiz ist ein Linienbus ausgebrannt. Dabei hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Die Zeitung "Blick" zitiert einen Augenzeugen vor Ort, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Ursache des Brandes in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg. 

 

In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Meterhohe Flammen und eine Rauchsäule, die weit in den Himmel ragte, waren darauf zu sehen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, aber der Bus brannte völlig aus. Der Rettungseinsatz war am Abend noch im Gange, wie die Polizei des Kantons auf Facebook berichtete. Es handelt sich um einen Bus des Unternehmens Postauto, das vor allem Linien-Verbindungen im ländlichen Raum anbietet.