Jupiter Island - US-Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten. Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen. Einem Bericht von West Palm Beach TV zufolge soll Sheriff John Budensiek um 22.00 Uhr (17.00 Uhr Ortszeit) ein Statement abgeben.

Woods war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.

Zuletzt befeuerte Woods Gerüchte um ein großes Comeback

Woods hatte zuletzt Gerüchte um ein Comeback bei den ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta befeuert. Der 50-Jährige hatte nach langer Verletzungspause am vergangenen Dienstag in der neuen Indoor-Liga Tomorrow's Golf League für Aufsehen gesorgt, als er dort überraschend einige Schläge machte.

Seinen letzten größeren Auftritt hatte Woods bei den British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus - und ließ sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren. "Dieser Körper… Er erholt sich nicht mehr so wie damals, als ich 24, 25 war. Das heißt nicht, dass ich es nicht versuche", sagte Woods. Mit Blick auf die US-Masters ergänzte er: "Ich möchte spielen, ich liebe das Turnier." Er werde auf jeden Fall vor Ort sein, so der US-Amerikaner. "Wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde diese Woche zu Hause trainieren und weiter versuchen, Fortschritte zu machen."