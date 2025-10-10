Fünf Parlamentarier fahren nachts von einer späten Sitzung heim. Auf der Landstraße kollidieren sie mit einem Elefanten – die Folgen sind tödlich.
10.10.2025 - 12:48 Uhr
Harare - Ein Parlamentarier ist in Simbabwe mit seinem Auto in einen Elefanten gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecher Paul Nyathi der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei Desire Moyo mit vier weiteren Politikern in den frühen Morgenstunden auf einer unbeleuchteten Landstraße zwischen der Hauptstadt Harare und der Stadt Bulawayo unterwegs gewesen.