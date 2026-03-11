Meterhohe Flammen, Rauch bis in den Himmel: In Kerzers westlich der Hauptstadt Bern kommt es in einem Linienbus zu einem tödlichen Inferno. Was Zeugen berichten – und was die Polizei weiß.
Kerzers - In einem Linienbus ist es in der Schweiz zu einem tödlichen Brandinferno gekommen. Eine Person habe wahrscheinlich vorsätzlich ein Feuer ausgelöst, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg. Sechs Menschen kamen bei dem Brand am Dienstagabend ums Leben, vier weitere und ein Sanitäter wurden verletzt. Drei der Verletzten schwebten am Abend noch in Lebensgefahr.