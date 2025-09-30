Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

dpa 30.09.2025 - 10:29 Uhr

Ahaus - Ein Regionalzug ist bei Ahaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen mit einem Krankenwagen kollidiert. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach am Montagmorgen auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich aktuellen Erkenntnissen zufolge die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.