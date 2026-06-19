Unfälle rund um Leonberg Die gefährlichsten Stellen für Motorradfahrer
Kurven, Kreuzungen, Kreisel: Eine Datenanalyse zeigt, wo Motorradfahrer im Altkreis Leonberg am häufigsten verunglücken. Experten sagen, wie Unfälle vermieden werden können.
Kurven, Kreuzungen, Kreisel: Eine Datenanalyse zeigt, wo Motorradfahrer im Altkreis Leonberg am häufigsten verunglücken. Experten sagen, wie Unfälle vermieden werden können.
Tagelang hatten Polizei, Suchhundetrupps und freiwillige Helfer nach einem 53-jährigen Motorradfahrer aus Weil der Stadt gesucht, nachdem er von einem Ausflug in den Schwarzwald nicht mehr zu seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt war. Dann folgte die traurige Gewissheit: Bei Kaltenbronn im Landkreis Rastatt wurde der Biker tot geborgen. In einer Rechtskurve war er von der Fahrbahn abgekommen.