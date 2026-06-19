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Unfälle rund um Leonberg Die gefährlichsten Stellen für Motorradfahrer

Unfälle rund um Leonberg: Die gefährlichsten Stellen für Motorradfahrer
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Unfallforschung nach einem Motorradunfall: Enge Kurven gehören zu den gefährlichsten Stellen für Motorradfahrer – das zeigt auch der tödliche Unfall eines 53-Jährigen aus Weil der Stadt im Schwarzwald. Foto: dpa

Kurven, Kreuzungen, Kreisel: Eine Datenanalyse zeigt, wo Motorradfahrer im Altkreis Leonberg am häufigsten verunglücken. Experten sagen, wie Unfälle vermieden werden können.

Tagelang hatten Polizei, Suchhundetrupps und freiwillige Helfer nach einem 53-jährigen Motorradfahrer aus Weil der Stadt gesucht, nachdem er von einem Ausflug in den Schwarzwald nicht mehr zu seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt war. Dann folgte die traurige Gewissheit: Bei Kaltenbronn im Landkreis Rastatt wurde der Biker tot geborgen. In einer Rechtskurve war er von der Fahrbahn abgekommen.

 

„Diese Schwerpunktregionen sind bei Motorradfahrenden sehr beliebt, da sie landschaftlich ansprechend sind und kurvenreiche Streckenverläufe bieten.“

Steffen Grabenstein, Sprecher des Ludwigsburger Polizeipräsidiums

Auf der Strecke in Richtung Gernsbach ist das nicht der erst schwere Unfall dieser Art. Immer wieder verunglücken Motorradfahrer auf dieses Landesstraße 76b. Vor allem in den engen Kurven kommt es zu schweren Unfällen, 2017 kam damals sogar ein Motorradfahrer ums Leben. Das zeigen Analysen unserer Zeitung der Unfallstatistik des Statistischen Landesamts.

Auch das zuständige Polizeipräsidium Offenburg hat die Strecke in Kaltenbronn im Blick. Die L76b sei auf insgesamt vier Streckenabschnitten „auffällig im Hinblick auf Unfälle mit motorisierten Zweirädern“, so ein Sprecher des Präsidiums. „Diese ereignen sich meist in gewöhnlichen Kurven.“ Die zuständige Straßenverkehrsbehörde, das Landratsamt Rastatt, habe bereits von den Unfallhäufungen Kenntnis und würde entsprechende Maßnahmen treffen, heißt es weiter.

Als Grund für die Unfälle auf dieser Landesstraße sieht das Polizeipräsidium oft nicht angepasste Geschwindigkeit. Auch Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot, Überholfehler und andere Fahrfehler lägen bei den ausgewerteten Unfällen vor.

Enge Kurven sind auch um Leonberg für Motorradfahrer gefährlich

Nicht nur im Schwarzwald zählen enge Kurven für Motorradfahrer zu besonderen Gefahrenstellen. Auch eine Auswertung der Motorradunfälle mit Verletzten im Altkreis Leonberg zwischen 2016 und 2024 zeigt Häufungen in Kurvenbereichen, etwa bei Hausen in Weil der Stadt und zwischen Weissach und Heimerdingen. Wie bei dem tödlichen Unfall im Schwarzwald war auch hier oft das Abkommen von der Fahrbahn Grund für den Unfall.

Für Motorradfahrer sind unter anderem Kurven risikoreich, bestätigt Holger Bach, Abteilungsleiter für Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Zu den größten Gefahrenstellen würden zudem gehören: Kreuzungen und Einmündungen.

Außerdem gefährlich für Motorräder: Kreuzungsbereiche

Solche Gefahrenstellen finden sich auch im Altkreis, wie die auf der Landesstraße 1137 zwischen Leonberg und Ditzingen. Im Kreuzungsbereich von der Feuerbacher Straße und der Leonberger Straße kam es dreimal unmittelbar an der gleichen Stelle zu schweren Unfällen, in einem Fall kam dabei ein Fahrer ums Leben.

Die Karte zeigt den gefährlichen Kreuzungsbereich zwischen Leonberg und Ditzingen. Über den Tab können Sie zu einer weiteren Gefahrenstelle wechseln – dem Autobahndreieck Leonberg, wo sich ebenfalls mehrere Fahrspuren kreuzen.

Auch am Autobahndreieck Leonberg passieren immer wieder schwere Motorradunfälle - allen voran im Bereich der Auf- und Abfahrten.

In Kreuzungen und an Einmündungen können Motorradfahrer aufgrund der schmalen Silhouette leicht verdeckt werden, etwa durch Fahrzeuge, Baustellen oder Fußgänger, sagt Holger Bach vom ADAC Württemberg. „Somit besteht auch das Risiko, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden.“ Gerade Autofahrer würden häufig die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Motorrädern unterschätzen. „Daher gilt für Motorradfahrende: Lieber davon ausgehen, nicht gesehen worden zu sein, und stets vorausschauend fahren“, rät Bach.

Kreisverkehre bergen ebenfalls ein Risiko

Laut dem Experten sind Kreisverkehre eine weitere Gefahrenstelle für Motorradfahrer. So häufen sich etwa rund um einen Kreisel im Rutesheimer Stadtteil Perouse Unfälle mit Motorrädern, bei denen die Fahrer oft schwer verletzt wurden.

Auch hier gilt laut ADAC: Immer vorausschauend fahren. „Wichtig auf dem Motorrad ist die Blickführung: Man sollte immer dorthin schauen, wohin man fahren möchte, beispielsweise weit voraus in die Kurve“, sagt Holger Bach. Regelmäßige Fahrsicherheitstrainings würden helfen, die Blickführung, das Bremsen und die Kurvenfahrt zu trainieren sowie die physikalischen Grenzen des eigenen Motorrads kennenzulernen. „Wichtig auch: Geschwindigkeit anpassen, bremsbereit sein – und nicht durch plötzliche Manöver zur Gefahrenquelle werden.“

Die meisten Motorradunfälle passieren rund um die A 8/A 81

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat in seinem Zuständigkeitsbereich drei Schwerpunktregionen ausgemacht, in denen eine größere Anzahl von Motorradunfällen mit schweren Folgen zu verzeichnen sind. Im Landkreis Ludwigsburg ist das der Bereich Häfnerhaslach, Horrheim und Hohenhaslach, an der Kreisgrenze zu Böblingen der Bereich Enzweihingen, Hemmingen und Weissach, sowie im Kreis Böblingen der Bereich zwischen Glemseck Leonberg und Weil der Stadt.

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„Diese Schwerpunktregionen sind bei Motorradfahrenden sehr beliebt, da sie landschaftlich ansprechend sind und kurvenreiche Streckenverläufe bieten“, so Steffen Grabenstein, Sprecher des Ludwigsburger Polizeipräsidiums. „Gerade solche Streckenverläufe sind bei Bikerinnen und Bikern sehr beliebt, da sich hier die spezifische Fahrphysik eines Motorrads und ein emotionales Fahrerlebnis sehr gut miteinander verbinden lassen.“

Eine Übersicht über die Stellen im Altkreis Leonberg, an denen es zwischen 2016 und 2024 schwere Unfälle mit Motorradfahrern gab, ist hier abgebildet:

Schweren Motorradunfällen würden oftmals nicht angepasste Geschwindigkeiten oder Fehleinschätzungen des Fahrbahnverlaufs zugrunde liegen, die dann zum Abkommen von der Fahrbahn führen würden. „Ebenfalls auffällig sind Fehler beim Überholen, etwa im Kurvenbereich oder trotz Gegenverkehr.“

Um das Risiko beim Fahren zu minimieren, empfiehlt der ADAC Bikern neben dem vorausschauenden Fahren auch die richtige Ausrüstung, nämlich zusätzlich zum Helm eine vollständige Schutzkleidung mit Handschuhen, Jacke, Hose und Stiefeln. „Auffällige Kleidung und eine gute Positionierung auf der Fahrbahn tragen zudem zur besseren Sichtbarkeit bei“, ergänzt Bach.

Wo die Unfallstatistik herkommt

Daten Die Unfalldaten stammen vom Statistischen Landesamt, das diese von der Polizei bekommt. Die Daten liegen von 2016 bis einschließlich 2024 vor und enthalten Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Dabei ist jeweils die schwerste Unfallfolge entscheidend. Die Unfälle wurden anhand von Koordinaten plausibilisiert.

Verletzungsart Unter leicht verletzt werden Personen verstanden, die nach einer Behandlung ambulant behandelt werden können oder weniger als 24 Stunden im Krankenhaus bleiben müssen. Zu Schwerverletzten gehören Menschen, die mehr als 24 Stunden im Krankenhaus bleiben müssen.

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