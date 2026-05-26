Bei einem Zusammenprall zwischen einem Schulbus und einem Zug sind in Belgien vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen starben der Busfahrer, zwei Jugendliche und eine Begleitperson, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde hieß.

dpa 26.05.2026 - 13:13 Uhr

Buggenhout - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Schulbus und einem Zug sind in Belgien vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen starben der Busfahrer, zwei Jugendliche und eine Begleitperson, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde hieß.