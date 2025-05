Ein Bootsausflug in China endet für zehn Menschen tödlich. Sturm und Starkregen könnten Grund für das Unglück sein.

dpa 05.05.2025 - 08:26 Uhr

Qianxi - Zehn Menschen sind bei einem Bootsunglück in einem Fluss im Südwesten Chinas ums Leben gekommen. 70 weitere Menschen seien nach dem Unfall in der Provinz Guizhou im Krankenhaus behandelt worden, berichtet das chinesische Staatsfernsehen. Von ihnen sei niemand in Lebensgefahr.