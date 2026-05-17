Ein Teil im Zaun, ein Propeller vor einem Wohnhaus: Zwei Menschen sterben bei einem Flugzeugabsturz – am Boden ein Trümmerfeld. Das Flugzeug war in Aachen gestartet.
17.05.2026 - 02:30 Uhr
Limburgerhof/Aachen - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet südlich von Mannheim will die Polizei weitere Zeugen befragen. Für Anwohner wurde im Albert-Schweitzer-Haus in Limburgerhof eine Anlaufstelle eingerichtet, die auch am Sonntag (10.00 Uhr bis 14.00 Uhr) geöffnet ist, wie die Polizei mitteilte. In dem Ort war es am Samstag zu dem Unglück gekommen, bei dem zwei Menschen starben.