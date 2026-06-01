Tragischer Verkehrsunfall im Südwesten Thüringens: Ein Auto kommt von der Spur ab und prallt gegen einen entgegenkommenden Lkw. Vier Menschen sterben.

dpa 01.06.2026 - 19:42 Uhr

Kaltennordheim - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen sind in Thüringen zwei Frauen und zwei Kinder ums Leben gekommen. Am Nachmittag sei die 20 Jahre alte Autofahrerin auf einer Landstraße in Kaltennordheim aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl mit. Der 63-jährige Lkw-Fahrer habe eine Kollision nicht mehr verhindern können. Die 20-Jährige, ihre 25-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa anderthalb Jahren seien an der Unfallstelle verstorben.