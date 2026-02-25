Zwei Arbeiter stürzen im Turm einer Windkraftanlage aus großer Höhe ab und sterben. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ein Gutachter untersucht nun den genauen Hergang.

dpa 25.02.2026 - 11:29 Uhr

Birstein - Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 32 Jahre alten Männer am Morgen offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand. Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen.