Ein Reisebus kommt in Antalya bei nasser Fahrbahn von der Straße ab. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte.

dpa 01.02.2026 - 11:51 Uhr

Istanbul - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind acht Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere seien verletzt worden, teilweise schwer, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen.