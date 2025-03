Unfall am Bahnhof in Fellbach

Eine 49-Jährige wird in der Nacht auf Freitag am Fellbacher Bahnhof bei Arbeiten am Gleis von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt.

Chris Lederer 07.03.2025 - 12:43 Uhr

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Fellbacher Bahnhof ereignet. Laut Angaben der Polizei war eine 49-Jährige als Sicherheitsposten bei Gleisarbeiten eingeteilt, als sie von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hintergründe zum genauen Unfallhergang sind nicht bekannt.