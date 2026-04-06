Ein 67-Jähriger fährt in Ludwigsburg in Richtung des Breuningerlands, als zeitgleich ein 34-Jähriger vom Parkplatz abfährt. Auf der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß der Autos.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine 66-Jährige ist am Karsamstag bei einem Unfall in der Nähe des Breuningerlands in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 67-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Audi A4, in dem die Frau saß, die Heinkelstraße aus Richtung B27 kommend in Richtung des Einkaufszentrums entlang. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer vom dortigen Parkplatz ab und wollte links in die Heinkelstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

 

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Die 66-jährige Beifahrerin im Audi wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Fahrer des Audi sowie der Fahrer und die beiden Beifahrer im VW, 30 und 7 Jahre alt, wurden nicht verletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.