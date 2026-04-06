Ein 67-Jähriger fährt in Ludwigsburg in Richtung des Breuningerlands, als zeitgleich ein 34-Jähriger vom Parkplatz abfährt. Auf der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß der Autos.

Julia Amrhein 06.04.2026 - 11:59 Uhr

Eine 66-Jährige ist am Karsamstag bei einem Unfall in der Nähe des Breuningerlands in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 67-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Audi A4, in dem die Frau saß, die Heinkelstraße aus Richtung B27 kommend in Richtung des Einkaufszentrums entlang. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer vom dortigen Parkplatz ab und wollte links in die Heinkelstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.