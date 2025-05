Mit einer emotionalen Dankesbotschaft hat sich Andreas Kosic, der Initiator einer Spendenaktion am Montag zu Wort gemeldet: Er freut sich – soweit es die traurigen Umstände zulassen – über eine wahre Welle der Hilfsbereitschaft. Sie gilt der Familie einer 46-jährigen Frau, die am 2. Mai bei einem Unfall am Olgaeck getötet worden war. Für die Familie waren bis Montagnachmittag bereits knapp 38 000 Euro auf der Plattform „Go fund me“ eingegangen. Weil damit das auf 40 000 Euro angesetzte Spendenziel in greifbare Nähe gerückt ist, erhöhte Kosic auf 50 000.

Die Unfallstelle am Olgaeck Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart (Archiv)

„Wir sind wirklich überwältigt davon, dass so viele Menschen etwas gespendet haben. Es ist so schön zu sehen, was viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen gemeinsam erreichen können und einander helfen. Wir hätten uns niemals träumen lassen, dass so eine Summe zusammenkommt“, schreibt Kosic an die Spenderinnen und Spender. Das Geld soll dem bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzten Mann und den zehn und 13 Jahre alten Kindern des Paares zugute kommen. Auch wenn nicht der Familie den Schmerz und die Trauer nehme könne, wollen sie mit dem Geld helfen, die Sorgen nach dem Tod der Mutter etwas zu lindern. Die Spendenaktion werde nun mit dem neuen Ziel von 50 000 Euro verlängert, kündigt der Initiator an.

Inzwischen laufen zwei Spendenaktionen

Der Unfall geschah am Freitag, 2. Mai., an der Charlottenstraße. Der G-Klasse-Mercedes eines 42-jährigen Mannes fuhr in die Menschen, die auf der Mittelinsel warteten, um die Straße zu überqueren. Dabei wurden acht Personen überfahren, fünf von ihnen waren Kinder. Die Frau musste am Unfallort reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus.

Neben Spendensammlung auf „Go fund me“ existiert seit Samstag eine zweite, ebenfalls von Freunden der Familie aufgebaut. Sie steht unter dem Dach der Kirchengemeinde Markus-Haigst. Hier kann man Geld überweisen, wenn man keinen digitalen Bezahlweg wie Paypal oder Kreditkarte benutzen möchte.

Überweisungen unter dem Betreff: Mutter stirbt am Olgaeck

Kontoverbindung:

Evangelische Kirchengemeinde Markus-Haigst

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart

Evangelische Bank

IBAN: DE69 5206 0410 0000 4157 66

BIC: GENODEF1EK1

Die Aktion der Familie Kosic findet man auf

www.gofundme.de

unter dem Stichwort „Tragischer Unfall in Stuttgart“.