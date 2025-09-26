Beim Abbiegen kollidieren am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zwei Autos in Fellbach. Verletzt wird niemand, doch der Schaden an Skoda und Audi ist erheblich.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein 56 Jahre alter Skoda-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr von der B14 kommend an der Ausfahrt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die Rommelshauser Straße übersah er den Audi eines 43-Jährigen, der seinerseits von der Rommelshauser Straße nach links auf die B14 abbiegen wollte.

 

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An Skoda und Audi entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.