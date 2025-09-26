Beim Abbiegen kollidieren am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zwei Autos in Fellbach. Verletzt wird niemand, doch der Schaden an Skoda und Audi ist erheblich.

Chris Lederer 26.09.2025 - 09:01 Uhr

Ein 56 Jahre alter Skoda-Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr von der B14 kommend an der Ausfahrt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die Rommelshauser Straße übersah er den Audi eines 43-Jährigen, der seinerseits von der Rommelshauser Straße nach links auf die B14 abbiegen wollte.