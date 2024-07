In der Schlossstraße stoßen an der Kreuzung zur Büchsenstraße zwei Autos zusammen. Unklar ist der Unfallhergang: Beide Fahrer geben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.

seb 29.07.2024 - 16:42 Uhr

Drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 40 000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag in der Schlossstraße, auf Höhe der Liederhalle, ereignet hat. Unklar ist jedoch der Unfallhergang: Laut Polizei wollte ein 36 Jahre alter Taxifahrer, der aus Richtung Planietunnel kam, gegen 2.30 Uhr nach links in die Büchsenstraße abbiegen. An der dortigen Kreuzung kollidierte der Wagen mit dem Hyundai eines 50-Jährigen, der auf der Schlossstraße in Richtung Charlottenplatz fuhr. Zwei 31 und 32 Jahre alte Frauen, die im Taxi saßen, verletzten sich schwer und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, der Fahrer des Taxis wurde leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.