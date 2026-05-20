Bei einem Abbiegeunfall in Welzheim ist ein 71-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 87-jährige Autofahrerin hatte ihn laut Polizei offenbar übersehen.

Sascha Sauer 20.05.2026 - 14:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 87 Jahre alte Fahrerin eines Opel gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Bauer-Straße/Hundsberger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.