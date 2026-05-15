Am späten Mittwochabend übersieht eine Skoda-Fahrerin auf der A 8 bei Rutesheim ein anderes Fahrzeug. Nur sie verlässt die Autobahn, um sich um den Schaden zu kümmern.
15.05.2026 - 12:33 Uhr
Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht die Geschädigte oder den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend auf der A 8 bei Rutesheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 22.20 Uhr, als eine Skoda-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim wechselte die 28-Jährige demnach vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah sie ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte.