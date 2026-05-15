Am späten Mittwochabend übersieht eine Skoda-Fahrerin auf der A 8 bei Rutesheim ein anderes Fahrzeug. Nur sie verlässt die Autobahn, um sich um den Schaden zu kümmern.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht die Geschädigte oder den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend auf der A 8 bei Rutesheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 22.20 Uhr, als eine Skoda-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim wechselte die 28-Jährige demnach vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah sie ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte.

Der Skoda kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug auf der mittleren Spur. Die 28-Jährige schaltete daraufhin die Warnblinkanlage ein und fuhr laut der Polizei vor dem beschädigten Transporter her. Bei der nächsten Ausfahrt verließ die junge Frau die Autobahn, weil sie sich um den Unfall beziehungsweise den Schaden kümmern wollte.

Der Schaden am Skoda beträgt rund 3000 Euro

Die unbekannte Person am Steuer des Transporters blieb jedoch auf der Autobahn und setzte ihre Fahrt weiter in Richtung Karlsruhe fort. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Ihr Skoda Scala hat auf der Beifahrerseite Unfallspuren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro. Das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug müsste Unfallspuren auf der Fahrerseite haben. Näheres ist der Polizei zufolge nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des besagten Transporters, sich telefonisch unter der Nummer 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizei zu melden. Ebenso mögen mögliche Zeugen Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben.