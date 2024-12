Wohnhausbrand in Unteraichen Gebäude abgestützt – Ermittler suchen nach Brandursache

Beim Brand eines Gebäudes in Unteraichen ist am Sonntag ein 66-jähriger Mann gestorben. Die Löscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht. Am Montag wurde das Gebäude im Innern abgestützt, damit Ermittler nach der Brandursache suchen können.