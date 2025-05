Ein Lkw-Fahrer wechselt auf der A8 den Fahrstreifen und übersieht dabei einen Sattelzug, der daraufhin in eine Schutzplanke kracht und Getränkekisten verliert. Der Verursacher flüchtet.

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Mittwoch auf der A8 bei Stuttgart einen Unfall verursacht, bei dem ein anderer Lkw mit einer Schutzplanke kollidierte und dadurch etwa 30 Getränkekisten auf die Fahrbahn fielen. Der Unbekannte beging Unfallflucht, die Autobahn musste in diesem Bereich stundenlang teilweise gesperrt werden, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei meldet, war der unbekannte Lkw-Fahrer gegen 3.40 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz nach dem Bosch-Parkhaus ein Sattelzuggespann beim Fahrstreifenwechsel nach rechts offenbar übersah. Der 49-jährige Sattelzug-Fahrer wich dem Lkw aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Dabei riss die Plane des Aufliegers und etwa 30 Getränkekisten fielen auf die Fahrbahn. Der Auflieger musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Das THW rückte an und lud die Ladung um, die Autobahnmeisterei reinigte die Straße. Dazu waren die beiden rechten Fahrstreifen bis etwa 11.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Stau von zeitweise 15 Kilometern Länge. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.