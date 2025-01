Ein 31-Jähriger überholt am Dienstagmorgen einen Sattelzug auf der A8 im Kreis Göppingen. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in Leitplanke.

Ein 31-Jähriger hat am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der A8 bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) einen Unfall verursacht. Dabei wurde er leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 31-Jährige mit seinem Ford in Richtung München unterwegs. Als er einen Sattelzug überholte, verlor er die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke und eine Betonabgrenzung. Der Ford kam nach Angaben der Polizei auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen.

Am Auto des 31-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Ein Abschleppfahrzeug und die Feuerwehr waren im Einsatz. Der 31-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei war die Fahrbahn in Richtung München zeitweise vollgesperrt, ab 2.45 Uhr wurde der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.