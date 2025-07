Auf der A8 Richtung Ulm kommt es am Donnerstagabend im Kreis Esslingen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wird eine Person verletzt. Die Hintergründe.

Zu einem Unfall mit vier Beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagabend bei Holzmaden auf der A8 Richtung Ulm gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 20.15 Uhr.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge staute sich der Verkehr auf dem mittleren Fahrstreifen auf Höhe Holzmaden. Eine 58-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät. Sie fuhr mit ihrem BMW X1 ins Heck eines Mercedes-Camper-Vans am Stauende. Durch den Aufprall wurde der Van auf eine Mercedes A-Klasse geschoben, diese wiederum auf einen Tesla. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag im Fahrzeug der 58-Jährigen aus. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen.

Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die drei weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Abschlepper bargen die teilweise nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden muss laut Polizei noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen durch die Feuerwehr Kirchheim gesperrt werden. Gegen 22.40 Uhr war die Fahrbahn wieder geräumt.