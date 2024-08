Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstagvormittag beim Spurwechsel an der Anschlussstelle der A81 bei Böblingen-Hulb ein anderes Auto touchiert und Schaden verursacht. Danach fuhr er davon.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wechselte die weiße Limousine gegen 7.30 Uhr an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb von der B 464 auf die A 81 in Richtung Stuttgart. Dabei wollte der noch unbekannte Fahrer von der Auffahrt auf die Parallelfahrbahn wechseln, übersah dabei aber offenbar den Ford einer 51-Jährigen. Dieses fuhr bereits auf der Spur. Es kam zu einer kurzen Berührung der Fahrzeuge, wodurch am Ford ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr in Richtung Stuttgart weiter. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise, diese werde unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 entgegengenommen.