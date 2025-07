Ein Sattelzug, beladen mit 20 Tonnen Fleisch, kippt am frühen Montagmorgen auf der A81 bei Sindelfingen um. Die Bergung gestaltet sich schwierig und dauert noch an.

Ein Sattelzug ist in der Nacht zum Montag auf der A81 bei Sindelfingen-Ost (Kreis Böblingen) wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Baustellenbereich umgekippt und danach gegen eine Baustellenabsperrung gekracht. Die Autobahn in Richtung Singen ist wegen der Bergungsarbeiten zurzeit noch voll gesperrt.

Wie die Polizei meldet, war der 47-jährige Fahrer der DAF-Zugmaschine mit Kühlauflieger, der mit 20 Tonnen Fleisch beladen war, gegen 2.15 Uhr auf der A81 in Richtung Singen unterwegs, als er offenbar zu schnell in den Baustellenbereich fuhr und in der dortigen Linkskurve nach rechts umkippte und dabei mit der Baustellenabsperrung kollidierte. Letztendlich kam der Sattelzug seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersthelfer konnten ihn aus seinem Führerhaus befreien, der Rettungsdienst versorgte den 47-Jährigen. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden inklusive Ladung auf bis zu 200.000 Euro.

Lesen Sie auch

Autobahn Richtung Singen für längere Zeit gesperrt

Die Autobahn in Richtung Singen ist seit dem Unfall komplett gesperrt. Aufgrund der anstehenden Bergungsmaßnahmen wird die Absperrung noch auf unbestimmte Zeit andauern. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war auf Höhe der Unfallstelle im Zeitraum zwischen 2.45 Uhr und 4.45 Uhr aufgrund von Einsatzfahrzeugen ebenfalls voll gesperrt.

Sowohl die Verkehrspolizei als auch die Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen waren mit sieben Streifenbesatzungen im Einsatz. Aufgrund auslaufenden Kraftstoffs und der Bergung des Sattelzugs waren und sind immer noch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des THW und der Autobahnmeisterei vor Ort. Aufgrund des aktuell andauernden Einsatzes rechnet die Polizei mit anhaltenden Verkehrsstörungen im Tagesverlauf.