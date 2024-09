Zwei Autos überschlagen sich in der Nacht auf der A3. Mehrere Menschen werden schwer verletzt – darunter sind zwei Kleinkinder.

red/dpa 02.09.2024 - 08:23 Uhr

Fünf Menschen – darunter zwei Kleinkinder – sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Unterfranken schwer verletzt worden. Zwei Autos hatten sich bei Weibersbrunn in der Nacht überschlagen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Ein Auto blieb auf dem Dach liegen, das andere kam in einem Graben zum Stehen. Alle Beteiligten seien jedoch außer Lebensgefahr.