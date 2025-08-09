Ein Pkw-Unfall auf der B 10 in Faurndau bei Göppingen führt laut Polzei zu Verkehrsbehinderungen am Abend. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Sascha Maier 09.08.2025 - 21:35 Uhr

Am Samstagabend hat sich laut Polizei gegen 20.15 Uhr ein Unfall mit einem Pkw auf der B 10 Höhe Faurndau in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet. Aus noch unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem Mini Cooper demnach von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Fahrzeugteile und Betriebsstoffe seien auf der gesamten Richtungsfahrbahn verteilt worden.