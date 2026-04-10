Mehrere Verkehrsteilnehmer bemerkten am Freitag auf der B 29 bei Weinstadt einen auffällig unsicher fahrenden Pkw. Kurz darauf geriet die Situation außer Kontrolle.

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag auf der B 29 bei Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis) mit einer auffälligen und unsicheren Fahrweise für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer den Wagen in Fahrtrichtung Aalen kurz nach 14 Uhr bemerkt, bevor es zu einem Unfall kam.

Kurz vor der Ausfahrt Remshalden-Geradstetten prallte der BYD mindestens einmal gegen die Leitplanke und kollidierte anschließend im Bereich der Ausfahrt mit einem Verkehrsschild. Das Fahrzeug kam daraufhin zunächst zum Stehen. Als mehrere Verkehrsteilnehmer die Frau ansprachen, reagierte sie nicht.

Fahrerin fährt über Grünstreifen: Polizei greift ein

Kurz darauf setzte sich der Wagen erneut in Bewegung, fuhr über einen Grünstreifen und kam schließlich neben der Straße zum Stillstand. Die alarmierte Polizei öffnete das Fahrzeug, die Fahrerin wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen wird von einer medizinischen Ursache ausgegangen. Ob die 48-Jährige verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.