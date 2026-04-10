Mehrere Verkehrsteilnehmer bemerkten am Freitag auf der B 29 bei Weinstadt einen auffällig unsicher fahrenden Pkw. Kurz darauf geriet die Situation außer Kontrolle.
10.04.2026 - 17:29 Uhr
Eine 48 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag auf der B 29 bei Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis) mit einer auffälligen und unsicheren Fahrweise für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer den Wagen in Fahrtrichtung Aalen kurz nach 14 Uhr bemerkt, bevor es zu einem Unfall kam.