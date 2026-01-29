Auf der Bundesstraße 295 bei Renningen prallen an einer Ampel zwei Fahrzeuge aufeinander. Laut Polizei war eine 25-Jährige bei roter Ampel abgebogen.

Leonberg: Sophia Herzog (she)

Auf der Bundesstraße 295 bei Renningen hat es am Mittwochabend gekracht: Gegen 18.20 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Ford unterwegs auf der Bundesstraße aus Richtung Weil der Stadt. Bei Renningen wollte sie nach links in Richtung Stadtgebiet und Kreisstraße 1015 abbiegen. Wie die Polizei vermutet, missachtete sie dabei eine rote Ampel.

 

Zu diesem Zeitpunkt kam aus Richtung Leonberg ein 30 Jahre alter Seat-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden dabei so schwer beschädigt, dass die Polizei von einem Sachschaden von 25 000 Euro ausgeht. Der Fahrer des Seats wurde leicht verletzt. Die Polizei regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr.