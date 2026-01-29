Auf der Bundesstraße 295 bei Renningen prallen an einer Ampel zwei Fahrzeuge aufeinander. Laut Polizei war eine 25-Jährige bei roter Ampel abgebogen.

Sophia Herzog 29.01.2026 - 11:17 Uhr

Auf der Bundesstraße 295 bei Renningen hat es am Mittwochabend gekracht: Gegen 18.20 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Ford unterwegs auf der Bundesstraße aus Richtung Weil der Stadt. Bei Renningen wollte sie nach links in Richtung Stadtgebiet und Kreisstraße 1015 abbiegen. Wie die Polizei vermutet, missachtete sie dabei eine rote Ampel.