Ein 19 Jahre alter Autofahrer gerät auf der B10 bei Geislingen an der Steige mit seinem Auto ins Schlingern und fährt auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Fahrzeug entgegen.

Zwei Kinder sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger geriet mit seinem Fahrzeug bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ins Schlingern und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen des jungen Mannes demnach mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, in dem eine Frau und die zwei Kinder saßen.

Bei den Kindern handelt es sich um ein 16 Jahre altes Mädchen und einen 11 Jahre alten Jungen. Sanitäter brachten die beiden in der Nacht zum Sonntag mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die 41 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens sowie der 19-Jährige wurden leicht verletzt. Die beiden wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.