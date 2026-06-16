Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend auf der B10 gegen einen Streifenwagen geprallt, der eine Unfallstelle sicherte. Der Mann wurde dabei verletzt.

Digital Desk: Robert Korell (rko)

﻿Ein 52-Jähriger ist am Montagabend auf der B10 mit seinem Motorrad gegen einen Streifenwagen gefahren. Der Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt. Der Mann fuhr den Angaben der Polizei zufolge gegen 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio auf der B10 in Richtung Esslingen und befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen.

 

Kurz vor dem Dreieck Neckarpark wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Dabei erkannte er offenbar den Streifenwagen, der eine Unfallstelle absicherte, zu spät und kollidierte mit diesem. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 41 00 zu melden, um den genauen Unfallhergang klären zu können.