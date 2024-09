Unfall auf B10 in Richtung Stuttgart

Ein Verletzter und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der B10 in Höhe Korntal-Münchingen in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat.

Nina Scheffel 07.09.2024 - 09:18 Uhr

Am Zu einem Unfall ist es am Freitagmittag an der B10 bei Münchingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen.